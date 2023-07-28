Россия и Африка будут добиваться компенсации африканцам ущерба от колониализма

Также страны намерены совместно противодействовать проявлениям неоколониальной политики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия и страны Африки будут добиваться компенсации африканским государствам ущерба от колониализма и возвращения на континент культурных ценностей, вывезенных колонизаторами. Об этом говорится в одном из пунктов итоговой декларации второго саммита Россия - Африка, прошедшего в Санкт-Петербурге.

"[Россия и африканские государства пришли к согласию] содействовать завершению процесса деколонизации Африки и добиваться компенсации нанесенного африканским государствам в результате колониальной политики экономического и гуманитарного ущерба, включая реституцию вывезенных в процессе колониального разграбления культурных ценностей", - говорится в документе.

Также РФ и страны Африки намерены совместно противодействовать проявлениям неоколониальной политики, "имеющей целью подрыв суверенитета государств, лишение их свободы принятия самостоятельных решений, а также разграбление природных богатств".

Стороны договорились укреплять сотрудничество для "формирования более справедливого, сбалансированного и устойчивого многополярного мироустройства, твердо противодействуя любым формам международного противостояния на Африканском континенте", совместно противодействовать односторонним санкциям и навязыванию подходов, подрывающих международную продовольственную и энергетическую безопасность.

Еще одной задачей своего сотрудничества они видят реформирование Совета Безопасности ООН и укрепление роли Африки в нем для "устранения допущенной в отношении нее исторической несправедливости".