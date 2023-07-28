Богданов обсудил с главой МИД Чада вопросы обеспечения безопасности в стране

Стороны также поговорили о дальнейшем укреплении российско-чадских отношений

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и глава МИД Чада Махамат Салех Аннадиф на полях второго саммита Россия - Африка обсудили вопросы обеспечения безопасности в Сахаро-Сахельской зоне и в районе бассейна озера Чад на фоне внутриполитического кризиса в Нигере. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"При обмене мнениями по представляющей взаимный интерес международной и африканской проблематике акцент был сделан на задачах обеспечения безопасности в Сахаро-Сахельской зоне и в районе бассейна озера Чад, в том числе в свете внтуриполитического кризиса в Республике Нигер", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-чадских отношений, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и других областях.