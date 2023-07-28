Путин назвал приоритетом для России всестороннее развитие связей с Африкой

Глава государства отметил, что Москва выстраивает такие связи на основе принципов равенства и взаимоуважения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Москва считает приоритетом своей внешней политики развитие отношений со странами Африки, причем она выстраивает такие связи на основе принципов равенства и взаимоуважения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Сенегала Маки Салем.

"Всестороннее развитие связей со странами африканского континента является приоритетом российской внешней политики. Последовательно выстраиваем их на основе принципов равенства, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул он.

Путин отметил, что рад приветствовать своего визави в Санкт-Петербурге. "Признателен, что вы нашли возможность, как и в 2019 году, принять личное участие в саммите Россия - Африка", - сказал он, обращаясь к своему визави. "И конечно, мы все расцениваем ваш визит как подтверждение заинтересованности в развитии отношений между Россией и вашей страной", - заверил глава российского государства.

Президент РФ рассказал, что вспоминает их с Салем встречу в Сочи в июне 2022 года, куда президент Сенегала приезжал в качестве председателя Африканского союза, в том числе состоявшийся тогда "обстоятельный разговор о перспективах российского-африканского взаимодействия в целом". "Кстати, хочу напомнить, что именно тогда возникла идея проведения второго саммита Россия - Африка. И мы тогда же с вами говорили, что его можно было бы провести в Санкт-Петербурге. Вы поддержали эту идею - и, пожалуйста, вот сейчас ее реализовали", - заметил Путин.

Он отдельно остановился на некоторых предложениях. "В продолжение темы вашей продуктивной работы в качестве предыдущего председателя Афросоюза хотел бы проинформировать, что Россия поддержит инициативу, выдвинутую вами в августе прошлого года, о предоставлении Афросоюзу статуса полноправного члена Группы двадцати", - указал российский лидер.