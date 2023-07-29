Путин проводит пресс-конференцию по итогам саммита Россия - Африка. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам саммита Россия - Африка. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин намерен подвести итоги форума в дополнение к заявлению, которое было сделано накануне.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС стал фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй Медиафорум Россия - Африка.