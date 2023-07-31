Песков: многомиллиардная помощь НАТО расходуется Украиной неэффективно и бесцельно

По словам пресс-секретаря президента РФ, это "вызывает большие вопросы в западных столицах и большой дискомфорт у налогоплательщиков западных столиц"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Многомиллиардная помощь НАТО расходуется Киевом неэффективно и бесцельно, что вызывает вопросы у налогоплательщиков западных стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, бесцельно. Это тоже вызывает большие вопросы в западных столицах и большой дискомфорт у налогоплательщиков западных столиц", - сказал представитель Кремля.