31 июля, 09:31,
обновлено 31 июля, 09:37

Песков: многомиллиардная помощь НАТО расходуется Украиной неэффективно и бесцельно

По словам пресс-секретаря президента РФ, это "вызывает большие вопросы в западных столицах и большой дискомфорт у налогоплательщиков западных столиц"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Многомиллиардная помощь НАТО расходуется Киевом неэффективно и бесцельно, что вызывает вопросы у налогоплательщиков западных стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, бесцельно. Это тоже вызывает большие вопросы в западных столицах и большой дискомфорт у налогоплательщиков западных столиц", - сказал представитель Кремля. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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