Замглавы МИД РФ обсудил с постпредом ОАЭ при ООН сотрудничество в организации

Лана Заки Нусайба находится в Москве с визитом

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил на встрече с постоянным представителем Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) при ООН Ланой Заки Нусейбой сотрудничество сторон во всемирной организации. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялось обсуждение двусторонних связей, региональных вопросов, а также сотрудничества в рамках ООН", - указали в дипведомстве.

Как отметили в МИД РФ, Нусейба находится в Москве с визитом.