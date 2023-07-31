Гендиректора Росатома Лихачева и главу АСИ Чупшеву назначили в наблюдательный совет ВШЭ

Тем же распоряжением досрочно прекратили полномочия члена набсовета университета Елены Буниной

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева назначены членами наблюдательного совета НИУ "Высшая школа экономики". Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Лихачев и Чупшева (по согласованию) назначены членами наблюдательного совета Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" на срок полномочий этого совета.

Тем же распоряжением досрочно прекращены полномочия члена набсовета ВШЭ Елены Буниной.