Захарова предложила посольству Британии выяснить мнение россиян о помощи Лондона Киеву

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "народ России думает намного жестче"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. МИД России готов организовать для посольства Британии встречу с участниками специальной военной операции и их семьями, чтобы представители Соединенного Королевства узнали настоящее мнение обычных россиян о помощи Лондона Киеву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Дипломат рассказала, что обратила внимание на видеоролик в сети, в котором посетители московского ресторана, встретив канадского и британского военных атташе, дали "эмоциональную оценку Британии, Канаде и вообще всему Западу, которые поставляют оружие" Киеву и спонсируют власти Украины. По словам Захаровой, в понедельник британское посольство прислало ноту о том, что эти люди - якобы "не обычные граждане России", и "на самом деле все не так, и граждане России так не думают".

"Народ России думает намного жестче. Если у вас в британском посольстве есть какие-то сомнения по этому поводу, МИД России может вам организовать встречу с российской общественностью, с теми самыми ребятами, которые приехали с передовой, с их матерями, отцами, женами и вдовами, с их детьми. Мы можем организовать с вами встречу, и они вам скажут в глаза все, что думают о политике Британии, США и Канады", - подчеркнула Захарова.