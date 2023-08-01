Путин обсудит с Матвиенко итоги работы весенней сессии Совфеда

Председатель Совета Федерации отмечала, что приоритетом для верхней палаты парламента в период сессии было законодательное оформление мер по поддержке участников СВО и их семей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и обсудит с ней итоги работы весенней сессии верхней палаты парламента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Весенняя сессия Совфеда 2023 года была закрыта 28 июля. Как отмечала Матвиенко на итоговой пресс-конференции, сенаторы выполнили и даже перевыполнили все намеченные планы, в общей сложности было рассмотрено 500 законов. Приоритетом работы верхней палаты парламента, по ее словам, было законодательное оформление мер по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Так, за время весенней сессии было принято около 60 соответствующих законов, уточняла она.

Спикер СФ при этом подчеркивала, что осенью парламент продолжит заниматься разработкой новых мер поддержки участников спецоперации, чтобы "люди, которые сегодня служат верно Отечеству, в полной мере были поддержаны обществом и государство гарантировало им максимальные меры поддержки".

В понедельник глава государства беседовал с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Для депутатского корпуса, по словам спикера, как и для сенаторов, в весеннюю сессию приоритетной была работа по подготовке законопроектов, направленных на оказание помощи участникам СВО и их семьям. Кроме того, отдельное внимание было уделено вопросам формирования правового поля в новых субъектах РФ и противодействия антироссийским санкциям, указывал Володин.

Весенняя сессия Госдумы 2023 года была закрыта 26 июля. До 6 августа депутаты будут работать в своих избирательных округах.