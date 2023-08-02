Песков: суверенность и уважение со временем станут основными ценностями в мировых делах

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Начавшееся изменение системы координат в мире закончится тем, что суверенность и уважение станут основными ценностями, убежден пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Этот процесс изменений системы координат в мировой жизни, который сейчас [происходит], он обязательно закончится тем, что, наверное, суверенность, уважительность в отношении друг друга между странами, они все-таки станут основными понятиями и основными ценностями", - сказал он в ходе открытого диалога "Элементы социальной инженерии" с участниками форума "Территория смыслов".