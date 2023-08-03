Захарова назвала решения МУС "дешевеньким сценарием на британские деньги"

По словам официального представителя МИД РФ, они были приняты судом после некоторых событий

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Решения Международного уголовного суда (МУС) являются "дешевеньким сценарием на британские деньги", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МУСовские решения - целиком и полностью разыгранный дешевенький сценарий на британские деньги", - написала она в Telegram-канале, комментируя решение инстанции об ордерах на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

По словам дипломата, соответствующие решения были приняты судом после некоторых событий, где фигурирует организация Британией донорской конференции для МУС. "Лондон организует донорскую конференцию для МУС и назначает ей дату - 20 марта, прозрачно намекая МУС, что до этого срока, если в Гааге хотят увидеть британские отчисления, нужны результаты. Судьи легко покупаются. 17 марта, через четыре дня после публичного объявления о конференции и за три дня до ее проведения, МУС выписывает ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой", - заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что до этого суд сменил представителя в палате предварительного производства на более прозападного представителя, а власти Британии досрочно выпустили из тюрьмы брата прокурора МУС. "Нужен был личный фактор, абсолютный контроль над решениями МУС со стороны британцев. Поэтому в тот же день, 21 февраля, родного брата прокурора МУС Карима Хана, бывшего депутата британского парламента Имрана Хана, обвиненного в педофилии, выпускают из английской тюрьмы досрочно. Он провел там меньше половины срока", - заключила она.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.