В постпредстве РФ указали на шантаж Запада Сирии механизмом трансграничной помощи

В российском диппредставительстве считают, что западные страны используют эту ситуацию, чтобы добиться смены руководства САР

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Запад использует ситуацию с механизмом трансграничной помощи в Сирии, чтобы добиваться смены власти в стране. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Несмотря на все благие лозунги, донорская помощь западных стран небескорыстна и всегда обставлена политическими предусловиями. Наглядный пример - ситуация с механизмом трансграничной гумпомощи Сирии, когда западные страны фактически открыто шантажируют сирийский народ, добиваясь смены власти", - сказал он.

Пункт пропуска "Баб-эль-Хава" функционировал в рамках механизма трансграничной помощи в Сирии в соответствии с мандатом СБ ООН, срок действия которого истек 11 июля. Совбез не смог принять резолюцию, продлевающую работу механизма. 13 июля постоянный представитель Сирии при ООН Бассам Саббаг объявил, что Дамаск разрешает использовать пункт пропуска "Баб-эль-Хава" для доставки гуманитарной помощи, однако занимающиеся этой работой ООН и подведомственные ей агентства должны координировать свои усилия с центральными властями страны.

В ООН заявили, что изучат предлагаемый Сирией механизм работы. Доставка гуманитарных грузов через пункт пропуска "Баб-эль-Хава" с тех пор не осуществляется. Западные страны отвергают предложение Дамаска, поскольку полагают, что контроль над доставкой гуманитарной помощи будет использован сирийскими властями в политических целях.