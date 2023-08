Песков заявил, что NYT неверно интерпретировала его слова про выборы 2024 года

По словам пресс-секретаря президента РФ, ему приписали утверждение о переизбрании Владимира Путина с более чем 90% голосов

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг интерпретацию его слов газетой The New York Times, приписавшей ему утверждение о переизбрании Владимира Путина в 2024 году с более чем 90% голосов.

Американская газета ранее в воксресенье опубликовала статью с цитатами представителя Кремля, и, по версии The New York Times, Песков якобы назвал выборы в РФ не столько демократией, сколько "дорогостоящей бюрократией", и заявил, что "Путин будет переизбран в следующем году с более 90% голосов". Автором данного материала в New York Times, посвященного теме СВО и разным вопросам внутренней и внешней политики РФ, стал журналист Роджер Коэн.

"Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи", - сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос о подлинности этой цитаты. Пресс-секретарь президента добавил, что действительно встречался и разговаривал с этим журналистом и один из вопросов касался выборов. "И ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы - теоретически - это только лишние расходы".

Однако, продолжил Песков, автору статьи было сказано, что "сам президент именно сказал и настоял на том, что выборы должны быть обязательно, что это является требованием демократии". "И президент об этом говорил в своем послании Федеральному собранию", - подчеркнул Песков.

Он также добавил, что в беседе с журналистом говорил про свое личное мнение.

Президентские выборы пройдут в России в марте 2024 года. Путин имеет право выдвигаться на новый срок полномочий, однако еще не говорил о своем решении по этому вопросу.