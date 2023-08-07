МИД РФ рассчитывает, что партнеры поделятся с ней оценками встречи в Джидде по Украине

В ведомстве добавили, что Россия высоко ценит посреднические и гуманитарные инициативы стран Глобального Юга по украинскому кризису

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что единомышленники по БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) и другие партнеры поделятся с Москвой оценками встречи в Джидде по Украине. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"В МИД России приняли к сведению информацию о консультациях по украинскому кризису, которые прошли в саудовской Джидде в период 5-6 августа по инициативе киевского режима и стран Группы семи. В них участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнеры. Рассчитываем, что в соответствии с договоренностями они поделятся с нами своими оценками", - говорится в комментарии дипломата, опубликованном ведомством.

РФ высоко ценит посреднические и гуманитарные инициативы стран Глобального Юга по украинскому кризису, добавили в МИД.

"Мы высоко ценим посреднические и гуманитарные инициативы наших друзей из стран Глобального Юга, направленные на достижение мира", - указала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что без участия российской стороны и "учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости".

Россия всегда была и остается открытой к дипломатическому разрешению кризиса в отличие от Украины, Москва готова ответить на серьезные предложения, отметила Захарова.

"В отличие от киевского режима, прервавшего и запретившего переговоры с Россией, мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения", - указала дипломат.