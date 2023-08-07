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Военная операция на Украине

Захарова назвала враньем заявление Госдепа об отказе России от диалога по Украине

По словам официального представителя МИД РФ, Соединенные Штаты "сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Заявление Госдепартамента, что Россия якобы отказалась от диалога по Украине, является враньем. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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Дипломат обратила внимание на слова главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что "никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку Россия отказалась вступать в содержательный диалог о мире".

"Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию", - отметила Захарова, комментируя заявление Миллера. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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