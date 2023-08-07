Захарова назвала враньем заявление Госдепа об отказе России от диалога по Украине

По словам официального представителя МИД РФ, Соединенные Штаты "сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Заявление Госдепартамента, что Россия якобы отказалась от диалога по Украине, является враньем. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на слова главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что "никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку Россия отказалась вступать в содержательный диалог о мире".

"Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию", - отметила Захарова, комментируя заявление Миллера.