Антонов заявил, что США не следует пытаться сорвать налаживание связей между РФ и Грузией

По мнению посла России в Вашингтоне, Белый дом должен отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес Москвы

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Администрация США должна прекратить попытки сорвать улучшение отношений между Россией и Грузией, а также отказаться от обвинений и санкционных угроз. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Если администрация действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией. Важно сосредоточиться на практической работе в рамках международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье", - подчеркнул дипломат. - Прежде всего, вести дело к заключению Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. А не нагнетать обстановку, чем занимаются сейчас США".

Комментируя заявление Госдепартамента в связи с годовщиной событий августа 2008 года на Южном Кавказе, он отметил, что США "преднамеренно переворачивают ситуацию с ног на голову". "Цель ясна: извратить правду о той трагедии и взвалить вину на Россию. Однако факты подтверждают, что вся ответственность за те события лежит на бывшем президенте Грузии [Михаиле] Саакашвили. Именно по его преступному приказу против югоосетинского народа была развязана полномасштабная война, - указал Антонов. - Вашингтону уже давно пора признать, что данное бесчеловечное решение стало также следствием ошибочной политики самих Соединенных Штатов".

"Вашингтону уже давно пора признать, что данное бесчеловечное решение стало также следствием ошибочной политики самих Соединенных Штатов. Ведь это Запад привел к власти, а затем рьяно поддерживал одиозный режим Саакашвили, - указал Антонов. - И до сих пор продолжает лоббировать интересы указанного деятеля, как недавно подтвердил американский минюст".