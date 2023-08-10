В СФ готовы помочь иностранным деятелям, желающим ознакомиться с ходом выборов

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил, что Россия является открытым государством, и она всегда готова оказать содействие в получении объективной информации

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Участие иностранных наблюдателей в региональных избирательных кампаниях не предусмотрено российским законодательством, но парламент готов оказать содействие представителям иностранных общественных организаций и СМИ, желающим ознакомиться с ходом намеченных на сентябрь выборов в единый день голосования, в том числе и в новых регионах страны. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Российское избирательное право под словом "наблюдатель" предполагает физическое лицо, гражданина иностранного государства, который получает эту возможность, официально регистрируется в таком качестве и имеет в этом смысле ряд прав и обязанностей. Эта ситуация возникает только на выборах и референдумах федерального уровня. У нас сейчас все-таки выборы региональные <...>. В данном случае юридические определения наблюдателя сюда не подпадают", - сказал сенатор на пресс-конференции в ТАСС.

"Но люди, которые искренне интересуются ситуацией, представители общественных организаций, прессы, какие-то деятели, которые хотели бы ознакомиться с реальным положением дел, у них есть возможности выявить такое свое желание, и, конечно же, мы им как парламент будем оказывать такое содействие, Общественная палата активно этим занимается, ряд политических партий этим занимается. Я думаю, и ЦИК имеет такого рода обращения", - продолжил Климов.

Он рассказал, что сам в 2009 году был в статусе обозревателя на выборах в Европарламент и мог ознакомиться с избирательным процессом. "Такая международная практика давно существует, и мы от этого не отказываемся. Из того, что я знаю, что и в новых регионах будет возможность ознакомиться с ситуацией. И мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей в мире узнало правду о том, что происходит в нашей стране. Интерес к этой информации огромный, и во многих странах мира эта информация очень важна", - подчеркнул зампред международного комитета СФ.

Парламентарий отметил, что Россия - открытое государство, и она всегда готова оказать содействие в получении объективной информации.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.