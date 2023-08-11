На новую должность первого замгубернатора Забайкалья назначили Александра Костенко

До этого он занимал должность замгубернатора края

ТАСС, 11 августа. Глава Забайкальского края Александр Осипов назначил на должность первого заместителя губернатора Александра Костенко. Ранее такой должности в органах власти не было, сообщили ТАСС в региональном правительстве.

"Губернатор Забайкалья Александр Осипов сегодня назначил на должность первого заместителя губернатора Александра Костенко. Это нововведенная должность в правительстве. Соответствующее распоряжение подписано 11 августа", - сообщили в правительстве.

В правительстве края Костенко курирует и контролирует деятельность администрации губернатора Забайкальского края и регионального Минстроя по отдельным вопросам и поручениям главы региона. Также первый заместитель продолжит курировать деятельность Минприроды Забайкалья по направлению пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, департамента гражданской обороны и пожарной безопасности, координировать работу при чрезвычайных ситуациях.

Александр Костенко родился 24 октября 1958 года в Уссурийске Приморского края. Свой трудовой путь он начал на Уссурийском локомотиворемонтном заводе, где завершил работу заместителем директора по финансам и экономике. С 1992 года работал в АО "Приморский сахар", где занимал должность первого заместителя генерального директора.

В 1997 году был назначен первым заместителем главы администрации Уссурийска и Уссурийского района Приморского края. В 2001 году - первый вице-губернатор Приморского края. Через 14 лет стал председателем совета директоров АО "Восточная верфь", председателем комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края. В 2017 году вернулся в должность первого вице-губернатора Приморского края, в 2018-м стал вице-губернатором, еще через год - зампредом правительства Приморского края. До вступления в должность вице-губернатора Забайкальского края был советником главы администрации Сочи. В мае 2021 года был назначен заместителем губернатора Забайкалья Александра Осипова.