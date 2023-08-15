Председатель Совета Федерации отметила, что на ее территории сейчас развиваются жилищное строительство, электроэнергетика, туристская индустрия

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Тувы с днем образования республики, сообщила пресс-служба СФ.

"Поздравляю вас и всех жителей республики с Днем Республики Тыва. Этот знаменательный праздник объединяет всех, кто вложил частицу своей души в становление Тывы, укрепление ее потенциала. За прошедшие годы жители республики в стремлении сделать свою малую родину сильной и процветающей преодолели немало испытаний и трудностей, справились с множеством сложных задач экономического и социального характера", - говорится в телеграмме Матвиенко, направленной в адрес главы Республики Тыва Владислава Ховалыга и председателя Верховного Хурала (парламента) Тувы Кан-оола Даваа.

Матвиенко отметила, что в Туве сейчас развивается много отраслей - жилищное строительство, электроэнергетика, туристская индустрия. "Ведется масштабная работа по созданию необходимой инфраструктуры в перспективном трансграничном коридоре Россия - Монголия - Китай", - написала она.