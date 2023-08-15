Эксперт: талибы за два года у власти показали нежелание менять курс на какие-либо выгоды

Добиваться от талибов выполнения каких-либо внешних пожеланий и требований путем давления и угроз вряд ли целесообразно, считает директор Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пришедшие к власти в Афганистане ровно два года назад представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) продемонстрировали нежелание отступать от принципов и менять политику в обмен на какие-либо материальные выгоды. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук.

"Когда талибы приходили к власти в 2021 году было очень дискуссий, как они изменились за двадцать лет войны. И превалировала точка зрения, которой манипулировали на Западе, о том, что талибы поступятся своими идеологическими принципами ради материальных выгод в отношениях с внешним миром, что они будут вынуждены в чем-то уступить. С моей точки зрения, талибы ни в чем существенном не были готовы уступать и фактически ничего не уступили по сей день", - сказал собеседник агентства.

В связи с этим он обратил внимание на то, что добиваться от талибов выполнения каких-либо внешних пожеланий и требований путем давления и угроз вряд ли целесообразно. Эксперт подчеркнул, что подталкивать афганские власти к выполнению своих обязательств необходимо, "не скатываясь во вмешательство во внутренние дела". "При этом соседи Афганистана, в том числе и Россия, абсолютно имеют право требовать от талибов четкой позиции о неприемлемости исходящей с афганской территории угрозы вовне. Они также имеют право требовать нейтралитета Афганистана", - отметил Сафранчук.

Ситуация с безопасностью при правлении талибов

Специалист признал, что в Афганистане остается напряженная ситуация с безопасностью, хотя представители "Талибана" ведут серьезную борьбу террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). "С наиболее опасной группировкой - "Исламское государство" - талибы борются, они прилагают реальные усилия. Другое дело, что они не дают ИГ разрастись, хозяйничать в Афганистане, но и полностью их искоренить их тоже не могут, у них не хватает сил. Это перманентная борьба, которую они не выигрывают, но и не проигрывают", - добавил аналитик.

Однако, как пояснил Сафранчук, на территории Афганистана существует множество других группировок, в том числе и союзные "Талибану", но которые не контролируются правительством полностью: они также могут рано или поздно перейти к непредсказуемым действиям. Кроме того, в самом движении талибов наблюдаются разногласия. "Угрозы с территории Афганистана существуют, но опасность исходит не от самих талибов, а от того, что они не полностью контролируют ситуацию. Угрозу представляют либо их противники, либо те, кого они не могут контролировать", - резюмировал собеседник агентства.

По его словам, все это лишний раз доказывает важность взаимодействия с правительством в Кабуле в интересах укрепления стабильности Афганистана. "Россия заинтересована в том, чтобы талибы больше контролировали ситуацию в Афганистане. А значит, с ними надо больше общаться и сотрудничать", - заключил он.

Нерешенные вопросы о признании

Эксперт обратил внимание, что Запад за десятилетия пребывания в Афганистане сформировал у жителей страны нереалистичные ожидания громкими, но пустыми обещаниями, которые так и остались невыполненными. Это тоже сохраняет неопределенность в дальнейшем поведении самих талибов, которые, с одной стороны, предъявляют справедливые претензии западным странам, но с другой - могут обратить свои требования вообще ко всем внешним игрокам. Так, Сафранчук считает, что есть риск сценария, при котором сторонники "Талибана" поставят вопрос о благополучии в обмен на поддержание безопасности в Афганистане. Иными словами, это может привести правительство страны на путь шантажа в случае, если с ним будут отказываться сотрудничать другие государства.

При этом за два года правления движения "Талибан" в Афганистане по-прежнему не снимается проблема его непризнания в качестве законных властей страны. "Западные страны, по всей видимости, намерено создали запутанную ситуацию и ей в какой-то степени манипулируют. Потому что, предъявив талибам достаточно невыполнимые требования, они на этом основании не дают им доступ к замороженным активам, которые принадлежат Афганистану. И для всех остальных это также создает непонятную ситуацию: вроде бы есть дипломатические отношения, но есть международные требования, закрепленные резолюцией Совбеза ООН, от которых нельзя отказываться. Поэтому возникает двойственность с признанием этого правительства", - указал специалист.

"Еще до того, как талибы сформировали правительство, Совбез ООН принял резолюцию, которая от имени мирового сообщества формулировала озабоченности в связи с их приходом к власти, там были упомянуты и права человека и инклюзивное правительство Но пожелания к ним по этим вопросам стали трактовать как требования. Талибы эту резолюцию не исполняют. И целый ряд стран, которые поддерживают с ними полноценные дипломатические отношения, оказались в двойственном положении: с одной стороны, у них есть посольства в Афганистане, некоторые государства, включая центральноазиатские страны и Россию, приняли у себя талибских временных поверенных, но при этом они обязаны настаивать на соблюдении ооновской резолюции, которая не исполняется", - подытожил Сафранчук.