Памфилова заявила, что решить проблему двойников на выборах могут сами политтехнологи

По словам главы ЦИК, эта проблема дискредитирует не только самих политтехнологов, но и выборы в стране

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Решить проблему кандидатов-однофамильцев на выборах может только политтехнологическое сообщество путем саморегулирования, заявила на заседании Центризбиркома РФ его председатель Элла Памфилова. Она заметила, что комиссия не станет составлять черные списки политтехнологов, однако продолжит рассказывать обществу о таких случаях.

"Решить проблему [двойников] никакие черные списки не помогут, ее решить может только политтехнологическое сообщество на принципах саморегулирования, а именно определить этические нормы, то, что дозволено, а за что переходить нельзя", - добавила Памфилова.

Она заметила, что прошлое ее высказывание о создании черных списков политтехнологов, которые применяют на выборах практику выдвижения кандидатов-однофамильцев, сказанное на заседании ЦИК РФ 9 августа, было фигурой речи. "Я-то думала, что поймут, что это такая фигура речи, а не то, что мы реально будем этим заниматься. Но мне понравилось, что это вызвало оживленную дискуссию среди политтехнологов, это хорошо. Потому что такая проблема есть. И есть закон, избирательное законодательство довольно сложное и всегда можно найти дырочку, чтобы как либо интерпретировать [написанное] по-иному", - сказала Памфилова.

По ее словам, эта проблема дискредитирует не только самих политтехнологов, но и выборы в стране, "а этого допускать нельзя". Памфилова добавила, что ЦИК со своей стороны продолжит рассказывать людям про подобные случаи кандидатов-двойников.