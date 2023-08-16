Захарова посоветовала журналистке Хартог запомнить строки Мандельштама

Официальный представитель МИД РФ процитировала строки из черновика "О небо, небо, ты мне будешь сниться!": "Жемчужный почерк оказался ложью"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Гражданке Нидерландов, корреспонденту Еве Хартог, описывающей непродление своей российской визы через отсылки к судьбе поэта Осипа Мандельштама, стоит лучше запомнить его строки о лживом почерке, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее европейское издание газеты Politico сообщило о решении РФ не продлевать визу его корреспонденту Еве Хартог. На эту публикацию обратили внимание в дипведомстве РФ. В комментарии ТАСС Захарова отметила, что журналистка "никогда не была аккредитована при МИД России от бельгийского издания Politico" и реальная цель ее деятельности в России вызывает вопросы.

Позже представитель МИД отреагировала на своей странице в Telegram и на колонку самой Хартог, опубликованную в голландском СМИ De Groene Amsterdammer, где корреспондент провела параллели между непродлением своей визы и судьбой Мандельштама. "Если госпожа Хартог так любит творчество великого поэта Осипа Мандельштама, то переведите ей кто-то строку из его черновика "О небо, небо, ты мне будешь сниться!": "Жемчужный почерк оказался ложью", - резюмировала дипломат.