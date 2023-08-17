МИД РФ заявил, что группа стран разделяет претензии России к США по поводу нарушений КБТО

В эту группу входят, в частности, Белоруссия, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия

ЖЕНЕВА, 17 августа. /ТАСС/. Солидная группа стран, в которую входят, в частности, Белоруссия, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия, разделяет обеспокоенность России по поводу военно-биологической деятельности США на Украине, нарушающей Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом заявил на брифинге для журналистов заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. Он возглавляет российскую делегацию на проходящей в Женеве с 7 по 18 августа сессии Рабочей группы по укреплению КБТО.

" Есть солидная группа стран, которая полностью разделяет наши претензии в связи с военно-биологической деятельностью на Украине, осуществляемой в нарушение Конвенции", - сказал Воронцов. - Это группа наших единомышленников, в которую входят Китай, Белоруссия, Сирия, Куба, Никарагуа и ряд других государств". Эти страны "требуют от американцев на каждом мероприятии в рамках КБТО предоставить ответы на поставленные нами вопросы, в том числе дополнительные пояснения по разработке и возможному использованию, например беспилотных летательных аппаратов в качестве средств доставки биооружия". Эта группа государств "выражает готовность к дальнейшему самому серьезному рассмотрению претензий" и не исключает возможного дополнительного задействования консультативного механизма, который предусмотрен статьей V КБТО, отметил дипломат.

Глава российской делегации обратил внимание, что Китай в ходе консультативного совещания КБТО "поставил со своей стороны целый перечень вопросов к США и Украине в отношении военно-биологической деятельности, которая осуществлялась на украинской территории". Эти вопросы "во многом созвучны с теми, которые выдвигает Россия". Однако есть "ряд вопросов, являющихся абсолютно новыми". Они были "фактически с нуля поставлены китайской стороной, но также не получили должной реакции ни от США, ни от Украины", сказал Воронцов.

Западный лагерь не един

По словам российского дипломата, "даже внутри западного лагеря есть государства, которые стремятся получить от американцев развернутые объяснения", поскольку речь идет о необходимости "снять этот серьезный раздражитель на площадке КБТО". Это позволило бы государствам-участникам "сосредоточиться на тех темах, которые являются насущными", а именно "заняться реальным укреплением режима Конвенции с тем, чтобы обеспечить гарантированную базу для запрета биооружия и предотвратить его разработку и появление у кого бы то ни было". Воронцов подчеркнул, что ряд стран Евросоюза "высказывались достаточно сбалансированно" в ходе Консультативного совещания в сентябре 2022 года, а также в рамках 9-й Обзорной конференции КБТО. Например, Испания и Португалия "стремились больше вникнуть в суть проблемы, разобраться в ней".

В середине апреля парламентская комиссия РФ представила итоговый доклад о расследовании работы биолабораторий США на Украине. Согласно этому документу, военно-биологическая программа Пентагона за последние годы приобрела масштабный характер и реализуется под прикрытием антитеррористических проектов и деятельности, разрешенной Конвенцией о запрещении биологического оружия. Комиссия в своем докладе также указала, что в работе всех подконтрольных США лабораторий принимают участие специалисты Пентагона. При этом их деятельность носит закрытый характер, а государственные органы стран, где такие лаборатории расположены, допускаются к исследованиям лишь второстепенного характера.