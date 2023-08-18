Общественная палата подписала соглашение о наблюдении за выборами с 45 НКО

Секретарь ОП Лидия Михеева сообщила, что соглашение подписали организации, которые представляют "чрезвычайно разные сферы некоммерческого сектора"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ заключила соглашение с общественными объединениями и некоммерческими организациями (НКО) о сотрудничестве при направлении наблюдателей на выборы, которые пройдут в сентябре. Церемония подписания документа с представителями 45 общероссийских организаций прошла в ОП.

"Предмет соглашения - сотрудничество и взаимодействие в сфере общественного наблюдения на выборах, которые скоро пройдут. Все 45 НКО в лице своих представителей здесь", - сказала секретарь ОП РФ Лидия Михеева. По ее словам, соглашение подписали организации, которые представляют "чрезвычайно разные сферы некоммерческого сектора".

Как отметила Михеева, в частности, соглашение с ОП подписали Профсоюз работников агропромышленного комплекса, Союз журналистов России, Союз российских городов, Профсоюз работников здравоохранения, Ассоциация студенческих объединений России, "Деловая Россия", "Опора России", Российский союз молодежи, Независимая федерация профсоюзов, Ассоциация юристов России, Российское общество автомобилистов, Российский союз сельской молодежи, Ассоциации волонтеров и юристов России, Лига безопасного интернета и другие.

"Большой круг структур, которые представляют, безусловно, все сферы некоммерческого сектора, на сегодняшний день успешно работающие в нашей стране", - сказала Михеева. Она подчеркнула, что в ходе общественного наблюдения необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение избирательного законодательства и "по возможности 100% защиту прав граждан, принимающих участие в электоральных процедурах".

Сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев напомнил, что для наблюдателей действует обновленный чек-лист. "Подготовлено 68 вопросов для "золотого стандарта" наблюдения на участках", - сказал он.

О соглашении

В соглашении обозначены вопросы координации по наблюдению за выборами и готовность сторон к совместному общественному контролю за чистотой избирательных процедур.

Соглашение с НКО по вопросам независимого наблюдения ОП РФ заключает ежегодно, чтобы общественные организации, выражающие интересы разных категорий населения, имели максимально возможный доступ к механизмам общественного контроля за голосованием.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.