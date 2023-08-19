Эксперт назвал критику США религиозной свободы в Непале неуважением к этой стране

Руководитель Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов отметил нарушение статусов

УЛАН-УДЭ, 19 августа. /ТАСС/. Доклад Комиссии США по международной религиозной свободе о нарушениях религиозных свобод в Непале демонстрирует неуважение к традициям этой страны. Такое мнение журналистам высказал руководитель Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

"Многие восточные страны, в том числе Непал, имеют древнейшую традицию, которая значительно старше, чем все существование США. <…> В буддизме есть понятие уважения ученика к учителю: ученик не наставляет учителя, а учитель наставляет ученика. А тут мы видим просто нарушение статусов. Можно сказать, что это просто неуважение", - сказал Маслов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на итоговой пресс-конференции первого Международного буддийского форума.

По его мнению, доклад правительственной комиссии США неслучайно совпал с проведением в России буддийского форума. "Это не совпадение, потому что на том фоне, когда мир разрушается и буквально атомизируется, в Улан-Удэ собираются люди из разных стран, в том числе из Непала, которые ведут диалог и очень хорошо понимают друг друга. <…> И например, та же непальская делегация очень активно и продуктивно участвовала в этом диалоге", - добавил Маслов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал мнение комиссии стремлением "увидеть соринку в чужом глазу, а в своем бревно не заметить". "Мир многополярен, и страны самостоятельны, независимы, со своим путем развития. <…> Взаимоотношения между странами должны быть уважительными, взвешенными и дружественными", - отметил он.

Член комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ, вице-президент Объединения буддистов Калмыкии Сергей Киришов добавил, что "те законы, которые принимают в Непале относительно деятельности религиозных организаций, подходят для конкретного времени и страны, в которой их приняли". "Они могут не подходить другой стране, и очень глупо, если другие страны будут навязывать Непалу свое мнение, свою законодательную систему, свои традиции. Нельзя вмешиваться во внутренние дела других стран, особенно в религиозных вопросах. Думаю, что непальцы сами должны решать, как у них должно быть выстроено законодательство, [какой должна быть] политика государства относительно взаимодействия с религиозными организациями", - заключил он.

Ранее "Ведомости" сообщили, что комиссия США опубликовала доклад, в котором, в частности, выразила недовольство тем, что "законодательство Непала запрещает прозелитизм, богохульство, а также убийство коров, что ограничивает право местных жителей следовать или противостоять той или иной религии".

О форуме

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвуют гости из 13 стран, включая Вьетнам, Индию, Китай, Монголию, Мьянму, Непал, Таиланд, Шри-Ланку и другие. Всего более 80 иностранных участников, в числе которых - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря. В нем также участвуют представители научных и религиозных сообществ Алтая, Калмыкии, Тувы, Забайкальского края и Иркутской области.

Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Он проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.