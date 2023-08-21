21 августа, 10:45

Справороссы направили на отзыв в кабмин законопроект о запрете съемки работы ПВО

Первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев сообщил, что инициатива также направлена на отзыв в Конституционный суд

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на отзыв в правительство РФ законопроект, запрещающий съемку работы ПВО. Об этом сообщил первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев.

"В "Справедливой России - За правду" подготовлен законопроект о том, чтобы запретить съемку работы систем ПВО и систем мониторинга безопасности. Фракция направила этот законопроект на отзыв правительства", - сказал он.

Гусев добавил, что проект также направлен на отзыв в Конституционный суд, поскольку документ предусматривает изменения в Уголовный кодекс РФ.

"Я уверен, что к началу осенней сессии, в сентябре, мы получим ответ и законопроект будет внесен [в Госдуму]", - отметил Гусев. 

Теги:
Россия"Справедливая Россия - За правду"Гусев, Дмитрий Геннадьевич
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