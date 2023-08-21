Гусев представил свою предвыборную программу кандидата на пост мэра Москвы

Его предвыборная программа включает 10 пунктов, которые касаются вопросов гласности, безопасности, транспорта, миграционной политики, поддержки семей и пенсионеров

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев представил свою предвыборную программу кандидата в мэры Москвы. Он предлагает в том числе возобновить проведение общественных слушаний в городе, передает корреспондент ТАСС.

"Мы встретились с 146 московскими районами, и это часть нашей большой программы "146 московских районов - 146 московских проблем". Многие проблемы в районах Москвы решаются как раз в городе, а не в районах", - сказал Гусев в ходе презентации программы.

Его предвыборная программа включает 10 пунктов, которые касаются, в частности, вопросов гласности, безопасности, транспорта, миграционной политики, поддержки семей и пенсионеров.

"Первый пункт программы - мнение москвичей должно быть услышано. Нужно вернуть проведение общественных публичных слушаний в Москве. Во время пандемии в 2020 году они были отменены, и это было правильно для того, чтобы сохранить здоровье людей. Но пандемия кончилась, а публичные слушания не вернулись. Отсюда огромная масса обращений по поводу того, что "строят, но непонятно что". Люди даже не знают, что будет на месте реконструкции спорткомплекса "Олимпийский", - сказал Гусев.

Также кандидат предлагает предоставить право бесплатного проезда на общественном транспорте всем школьникам Москвы и ввести ежегодную "портфельную выплату" в 20 тыс. рублей для сбора ребенка в школу, а для семей с низким уровнем дохода она составит 40 тыс. рублей. Кроме того, предвыборная программа Гусева предполагает введение бесплатной парковки в ночное время для москвичей и предусматривает бесплатную парковку автотранспорта для посетителей объектов социальной инфраструктуры.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.