Путин 22-24 августа примет участие в XV саммите БРИКС в формате ВКС

Глава государства проинформирует его участников о приоритетах председательства России в объединении в 2024 году

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 22-24 августа в формате видео-конференц-связи примет участие в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и проинформирует его участников о приоритетах председательства РФ в объединении в 2024 году, сообщает пресс-служба Кремля.

"22-24 августа президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие (в формате видеоконференции) в XV саммите БРИКС, который проводится под председательством Южно-Африканской Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседаниях саммита, а также в ходе неформальной встречи лидеров будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности объединения, включая проблематику его возможного расширения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Кроме того, "Путин проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году", отметили в пресс-службе.

"По традиции в преддверии саммита пройдет Деловой форум БРИКС, перед участниками и гостями которого Владимир Путин выступит с видеообращением", - говорится в сообщении.

В Кремле напомнили, что непосредственно в Йоханнесбурге будет присутствовать российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Пятерка" БРИКС проведет встречу с руководителями более 50 стран мира и международных организаций. Итоговые договоренности саммита БРИКС будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации, добавили в пресс-службе.