Путин заявил, что все исторические флаги и символы России требуют уважения

По словам президента РФ, они отражают "непрерывность развития нации и государственности"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Исторические флаги и символы России отражают непрерывность развития ее нации и государственности, они требуют уважения со стороны всех граждан, общественных сил и представителей власти, отметил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня Государственного флага.

"Все исторические флаги и символы России требуют уважения со стороны граждан, всех общественных сил, представителей власти, потому что они отражают непрерывность развития нашей нации и государственности", - сказал глава государства.

"У наших знамен, как и у нашей державы, тысячелетняя история", - подчеркнул он. Так, русские дружины поднимали своими полками стяги с образом Спаса Нерукотворного, а в XIX веке на официальных зданиях страны развевался черно-желто-белый флаг Российской империи, отметил президент. Больше 70 лет XX века страна прожила под красным флагом Советского Союза, указал Путин. "Именно с этим знаменем была выстрадана победа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул он.

При этом к современному бело-сине-красному флагу, как отметил президент, у граждан страны совершенно особое отношение. "Это наш официальный государственный флаг, который был утвержден в этом качестве Петром Великим", - напомнил Путин.

22 августа 1991 года Верховный совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании национального флага РСФСР", согласно которому следовало считать исторический флаг России (полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос) официальным национальным флагом Российской Федерации. В 1993 году вышел указ о Государственном флаге России, которым лазоревый цвет полотнища был заменен на синий, а алый - на красный. День флага был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина в 1994 году.