Захарова заявила, что укрепление БРИКС не угрожает США

Оно формирует для Запада новую реальность, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) не представляет угрозу Соединенным Штатам Америки, но укрепление организации формирует для Запада новую реальность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Это не БРИКС угрожает Соединенным Штатам Америки, а это состояние Соединенных Штатов Америки, их либеральной экономики, неолиберальной модели оставляет желать лучшего, - продолжила она. - Я не думаю, что это [расширение БРИКС] станет каким-то холодным душем для Соединенных Штатов, для Британии, для Европейского Союза. Я считаю, что это слишком мягкое и слишком легковесное выражение. Это станет новой реальностью для всех, и это станет демонстрацией этой новой реальности, которую тщательно прячут, не показывая ее по американским каналам".

Дипломат обратила внимание на то, что развивающиеся страны давно начали опережать развитые по экономическим, технологическим, идеологическим и политическим показателям. "Прохождение пандемии стало, в общем-то, проверкой на прочность для очень многих. То, как государство может собраться. Там ведь не только экономика присутствовала, не только технологии, а просто политическое управление, политическая воля, мораль и нравственность, кстати говоря, проявлялись. Получилось, что те, кого много лет развитые называли развивающимися, несколько опередили как бы лидеров, а оказалось, что это квазилидеры", - добавила она.

Захарова указала, что Соединенные Штаты рассматривают как угрозу то, что "кто-то их опередил". "Они не могут с этим жить. Они идеологически и политически не могут жить с ощущением, что они не единственные на этой планете, кто достоин развиваться, быть в лидерах, иметь достижения и так далее", - заключила официальный представитель МИД России.

Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил ТАСС о том, что лидеры стран организации в четверг утром закончат обсуждение списка стран, которым будет предложено полноформатное членство в объединении, эти государства на пресс-конференции объявит президент ЮАР Сирил Рамапоса. Перед этим глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что лидеры стран БРИКС согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых членов.

С 22 по 24 августа в ЮАР проходит 15-й саммит БРИКС. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. А 23 августа женевский корреспондент бразильского портала UOL Жамил Шад со ссылкой на проект итогового документа саммита группы сообщил, что новыми членами объединения станут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.