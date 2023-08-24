Лавров прокомментировал высказывание Макрона о готовности посредничать между РФ и Украиной

По словам главы МИД РФ, Франция желает быть посредником, чтобы напомнить о себе на фоне трудностей, которые переживает Европа

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Франция предлагает себя в качестве посредника в урегулировании украинского кризиса, чтобы напомнить о себе на фоне трудностей, которые переживает Европа. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Зная, что сейчас происходит в Европе, наверное, это [стремление к посредничеству] - желание напоминать о себе, желание показать, какой ты активный и как тебя нужно поддерживать", - отметил он.

Лавров напомнил о недавних противоречивых высказываниях президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении поставить киевскому режиму ракеты большой дальности для продолжения войны с Россией и в то же время о готовности сыграть роль посредника и позвонить президенту РФ Владимиру Путину для разговора о ситуации на Украине. Глава МИД РФ заметил: "Если кто-то хочет внести какую-то лепту в поиск путей к урегулированию, то это делают не через микрофон". "Это делают по соответствующим каналам, - добавил он. - Всем это известно. С какой целью делаются публичные, громогласные заявления то на одну, то на другую тему: то мы будем посредником, то мы дадим какие-то ракеты большой дальности, чтобы они по российской территории стреляли - мне очень трудно выводить какие-то соображения из этих высказываний".

В этой связи Лавров обратил внимание на то, что "в посредниках Франция уже была". "Предшественник господина Макрона, господин [Франсуа] Олланд, был посредником, гарантом минских договоренностей и потом с гордостью в прошлом году вдруг сказал: "Да ничего мы там не собирались выполнять. Нам нужно было выиграть время, чтобы накачать Украину оружием против России", - напомнил он слова французского экс-президента, указав на то, что минские соглашения были утверждены Советом Безопасности ООН.

"Поэтому, когда Макрон говорит: "Дадим [Украине] ракеты большой дальности", - это то же самое, что говорил и Олланд, будучи посредником", - резюмировал министр.