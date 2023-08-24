Лавров: Запад принижает значение БРИКС, называя объединение экономическим клубом

Глава МИД РФ, говоря о спектре направлений развития сотрудничества стран объединения, напомнил о том, что президент России Владимир Путин ранее говорил о перспективном международном транспортном коридоре Север - Юг и увязке с Северным морским путем

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Страны Запада, называя БРИКС экономическим клубом, пытаются принизить реальное значение объединения. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр обратил внимание на то, что западные каналы, анонсируя открытие саммита БРИКС, поясняли, что "БРИКС - это такой экономически клуб". "Называть БРИКС экономическим клубом - это пытаться принизить его реальное значение", - сказал он.

Лавров, говоря о спектре направлений развития сотрудничества стран объединения, напомнил о том, что президент России Владимир Путин ранее говорил о перспективном международном транспортном коридоре Север - Юг и увязке с Северным морским путем. Министр отметил, что "с подключением стран Ближнего Востока, стран Персидского залива возможности для эффективной реализации этих проектов логистических только возрастают". "Поэтому президент [России Владимир Путин] предложил создать комиссию по вопросам транспорта в БРИКС. Я думаю, при нашем председательстве мы это сделаем", - добавил глава МИД РФ.

Министр также отметил успешную посадку модуля "Викрам" с луноходом на борту в районе южного полюса Луны Индийской организацией космических исследований, подчеркнув, что и космос - "это очень перспективная тема".

Лавров, затронув тему расширения БРИКС, указал на то, что решение об определении дополнительной категории партнеров на следующем этапе - "это все-таки результат, скорее, подходов БРИКС к международным политическим проблемам и к видению будущего международных отношений на основе <...> содействия объективным тенденциям многополярности".

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР, являлся крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.