Постпред России заявил об отсутствии реакции ОБСЕ на притеснение прав русских в Прибалтике

Александр Лукашевич отметил, что РФ собирается обсудить этот вопрос на ближайшем заседании Постоянного совета

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) никак не реагирует на многочисленные факты ущемления прав русского и русскоязычного населения Латвии, Литве и Эстонии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

Отвечая на вопросы об усилении давления на россиян, проживающих в странах Прибалтики, в частности о введении экзамена по государственному языку в Латвии и рассмотрении законопроекта о лишении права голосовать на выборах в органы местного самоуправления в Эстонии, Лукашевич ответил, что прибалтийские государства начали более активно проводить "охоту на ведьм", при этом ОБСЕ остается в стороне от данной ситуации. "Они дают право ответить этой "тройке". Они не вступают в полемику, как ни странно", - отметил Лукашевич.

Постпред РФ заявил, что несмотря на предоставление фактов российской стороной об ущемлениях прав русского и русскоязычного населения, высшие должностные лица организации "никак не комментируют" происходящее в странах Прибалтики.

Как сообщил Лукашевич, РФ собирается "комплексно поставить эти вопросы на ближайшем заседании Постоянного совета, который пройдет 7 сентября".

"Естественно, мы будем добиваться предметной реакции и от директора БДИПЧ, и от Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, с которыми у нас по-прежнему имеются каналы взаимодействия, а с Верховным комиссаром мы нередко общаемся и лично", - добавил дипломат.