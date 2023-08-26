Косачев считает, что судьба Саакашвили должна служить сигналом для руководства Украины

По словам вице-спикера Совфеда, "известный постулат нацистов "отбросов нет, есть кадры" вовсе не означает, что "кадр" будет всегда полезен в роли президента"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, ныне находящегося в заключении и по состоянию здоровья помещенного в больницу, должна стать сигналом для власти Украины, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.

"Известный постулат нацистов "отбросов нет, есть кадры" вовсе не означает, что "кадр" будет всегда полезен в роли президента. <...> В качестве иллюстрации - это бывший любимец НАТО, а затем украинский чиновник Михаил Саакашвили. Впрочем, "признание" (в виде тюремного заключения) его "заслуг" нынешней Грузией тоже должно служить хорошим сигналом для киевских лидеров", - говорится в сообщении.

В день 15-летия признания независимости Абхазии и Южной Осетии Косачев призвал граждан Украины задуматься о сложившейся ситуации и добавил, что любые конфликты можно завершить.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а 9 сентября установила с ними дипломатические отношения. Грузия не признает независимость республик и считает их частью своей территории.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. По последним данным, в мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится по сей день, однако власти Грузии утверждают, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.