Калашников: поставленная в 2008 году точка оказалась запятой и продолжается в зоне СВО

Как отметил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, нужно помнить о событиях августа 2008 года и извлекать уроки из прошлого

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что точка, поставленная в августе 2008 года в Южной Осетии, оказалась запятой и продолжилась в Крыму и в зоне СВО. Такое мнение депутат высказал на торжественном собрании в Цхинвале, посвященном 15-летию признания независимости Южной Осетии Россией.

"Тогда Звиад Гамсахурдиа (президент Грузии в 1991-1992 годах - прим. ТАСС) говорил о том, что "мы уберем всех осетин с места, которое они называют Южной Осетией". Сегодня мы с вами слышим другие слова: "Мы уберем всех русских с Крыма, с Донбасса", теперь уже с наших общих национальных республик нашей общей страны - России. Мы думали, что в августе 2008 года была поставлена точка, но точка оказалась всего лишь запятой. Запятая продолжилась в Крыму и сегодня проходит по сердцам тех людей, которые гибнут [в зоне СВО], и тем, кто сегодня присутствует здесь в зале", - сказал Калашников.

Он отметил, что нужно помнить о событиях августа 2008 года и извлекать уроки из прошлого.

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.