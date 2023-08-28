В СБ РФ считают, что Запад заставляет Молдавию разрывать отношения с Россией

Как отметили в ведомстве, Молдавия активно сближается с НАТО

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Запад насаждает Молдавии курс на "румынизацию", а также заставляет ее разрывать отношения с Россией. Такое мнение в интервью "Российской газете" выразил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

"Антироссийская составляющая в политике нынешнего руководства Молдавии - неотъемлемая часть определенного его западными спонсорами курса на насильственную румынизацию страны и ее втягивание в евроатлантические структуры", - отметил он.

По словам Шевцова, "у администрации [президента Молдавии] Майи Санду цель одна - выполнить любой ценой порученную ей задачу разорвать отношения с Россией и выйти из интеграционных процессов", продвигаемых Москвой.

"Формально не отказавшись от закрепленного в конституции нейтрального статуса, Молдавия активно сближается с НАТО. Под надуманным предлогом "российской угрозы" форсированными темпами наращивается сотрудничество с альянсом в разных сферах", - констатировал замсекретаря Совбеза РФ.