Посол России обсудил открытие генконсульства РФ с главой Мангистауской области Казахстана

Стороны обсудили вопросы развития российско-казахстанского сотрудничества с акцентом на межрегиональный уровень в области энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе российского диппредставительства

АСТАНА, 28 августа. /ТАСС/. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин обсудил с главой Мангистауской области Нурланом Ногаевым вопросы развития российско-казахстанских отношений с упором на межрегиональный уровень, а также планируемое открытие генконсульства РФ в областном центре Актау. Об этом сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

"Были рассмотрены вопросы развития российско-казахстанского сотрудничества с акцентом на межрегиональный уровень в области энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, в частности, животноводства и туризма, рассмотрен вопрос открытия российского генконсульства в городе Актау", - говорится в сообщении.

Бородавкин посетил Свободную экономическую зону "Морпорт Актау", Актауский морской торговый порт, Актауский морской северный терминал и порт Курык. В ходе поездки были намечены практические направления дальнейшего наращивания интеграционных связей между казахстанскими бизнес-операторами и российскими партнерами, добавили в посольстве.

В июле 2022 года директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин сообщил ТАСС о планах открытия российских консульских учреждений в Актау (Казахстан), Гродно (Белоруссия), в Канкуне (Мексика) и Самарканде (Узбекистан).

В ноябре 2022 года Бородавкин сообщил, что основные этапы межгосударственного согласования по открытию генконсульства РФ в Актау пройдены, подчеркнув, что Актау и находящийся поблизости Курык - одна из наиболее динамично растущих портовых агломераций на Каспии. По его оценке, количество российских судозаходов туда будет нарастать по мере развития транспортного коридора Север - Юг.