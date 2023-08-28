В СБ РФ сообщили, что США в 2023 году выделили $300 млн на "подрывную работу" в СНГ

Заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что денежные средства получили неправительственные организации в странах Содружества Независимых Государств

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вашингтон выделил более $300 млн в 2023 году на поддержку неправительственных организаций (НПО) в странах СНГ. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов в интервью "Российской газете".

Как обратил внимание Шевцов, "под прикрытием культурной, гуманитарной и общественной деятельности финансируемые западными спецслужбами НПО занимаются расшатыванием институтов власти".

"На это всегда тратились огромные средства, и сегодняшний день - не исключение. Бюджет глобальной программы ЕС по правам человека и демократии на 2021-2027 годы составляет €1,5 млрд. Только в 2023 году на "поддержку демократии" в странах СНГ по линии Агентства США по международному развитию (USAID) выделено более $300 млн", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.

Шевцов отметил, что "отнюдь не все учитывается в официальной статистике". По его словам, средства идут по разным каналам, включая международные организации, крупные НПО, фонды, "такие как соросовское "Открытое общество" (фонд финансиста Джорджа Сороса, признанный нежелательной организацией в РФ). Как указал Шевцов, организации "оказывают целенаправленное воздействие на общественное мнение, вкусы и предпочтения, осуществляют политическое и экономическое лоббирование", а также собирают персональные данные и вмешиваются в работу правоохранительных органов.

При этом он отметил, что "западники, особенно англосаксы, ревниво оберегают этот инструмент своего внешнего влияния". "Когда в какой-либо стране мира предпринимаются шаги в сторону усиления контроля над деятельностью НПО, сразу включается оголтелая и хорошо срежиссированная кампания обвинений в притеснениях "безобидного гражданского общества", - добавил замсекретаря Совбеза РФ. В качестве примера он привел недавние события в Грузии, "когда ее руководство попыталось принять закон о регламентации деятельности иностранных агентов, после чего в стране были устроены масштабные беспорядки".

"Подчеркну при этом, что и в США, и в странах Европы правовые нормы, жестко регламентирующие деятельность иностранных НПО, не только действуют, но и строго соблюдаются. В США, например, иноагенты обязаны представлять раз в полгода подробный отчет о своей работе, а за несанкционированную деятельность и другие нарушения можно получить штраф до $250 тыс. или лишение свободы на срок до пяти лет", - обратил внимание Шевцов.