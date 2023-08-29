29 августа, 09:01

Путин проведет рабочую встречу с главой ФССП

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, стороны обсудят "работу и успехи, текущие вопросы"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообщается 29 августа с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не содержащий публичных мероприятий рабочий день президента в Кремле. Идут обычные рабочие встречи, сегодня будет с докладом у президента директор ФССП и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов. Чрезвычайно важный институт, касающийся, собственно, конкретно граждан России напрямую. О работе и успехах, текущих вопросах пойдет речь на встрече Путина и Аристова", - сказал представитель Кремля. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичАристов, Дмитрий Васильевич
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