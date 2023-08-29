Посол РФ заявила, что в Болгарии выполняют заказ Запада, отменяя все связанное с Россией

По словам Элеоноры Митрофановой, в Софии стремятся пересмотреть события Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, по итогам которой Болгария получила независимость, и изменить конституцию

СОФИЯ, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгарские политики проявляют заказ Запада, пытаясь переписать историю и отменить все, что связано с Россией. Такое мнение в интервью ТАСС выразила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова.

По ее словам, в Софии стремятся пересмотреть события Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, по итогам которой Болгария получила независимость, и изменить конституцию, в частности отменить государственный статус Дня освобождения страны от османского ига, который отмечается 3 марта.

"Попытка внести изменения в конституцию - перенести национальный праздник на другой день - связана с сегодняшней конъюнктурой, попыткой отменить Россию и все, что с ней связано. Болгария сейчас пытается быть в тренде современного Запада. Полагаю, что происходящее - это заказной энтузиазм, попытка переформатировать болгарское общество, помочь ему забыть свою историю и одновременно отвлечь от обсуждения насущных проблем, проблем построения будущего", - сказала она.

Митрофанова напомнила, что в 1990-х годах и Россия, и другие страны бывшего соцлагеря пытались пересмотреть собственную историю. Вместе с тем, подчеркнула дипломат, Русско-турецкая война, ключевые события которой вспоминали в августе, имеет особое место в истории и РФ, и Болгарии, что позволяет продолжать сотрудничество, несмотря на политическую конъюнктуру.

История братства

Посол России в Софии напомнила о событиях, предшествовавших освобождению Болгарии, которые сделали отношения между народами двух стран по-настоящему братскими. "От некоторых политиков сейчас можно слышать, что Россия вступила в войну с Турцией исключительно из-за того, что хотела заполучить [черноморские] проливы. Сразу хочу подчеркнуть, что это не соответствует действительности. Как очень метко в свое время сказал болгарский ученый, академик Георгий Марков, "Русско-турецкая война была вызвана пепелищем Апрельского восстания (антитурецкого выступления болгар в 1876 году - прим. ТАСС)". Величайшие умы России - Достоевский, Толстой, Чехов - взбудоражили тогда общественное сознание, выступая в защиту болгар. И Александр II, который помнил Крымскую войну и первоначально не был склонен воевать, принял решение помочь, написав в своем манифесте, что русский народ спасет своих православных братьев-славян", - объяснила Митрофанова.

Дипломат также напомнила о событиях августа 1877 года на Шипке, когда российские войска и болгарские ополченцы под командованием русских генералов Федора Радецкого и Николая Столетова отразили ожесточенные атаки турецких войск Сулейман-паши и одержали победу на перевале.

"Шипкинское сражение сыграло решающую роль в освободительной войне за независимость Болгарии. <…> И болгарский народ все это очень хорошо помнит. Мне кажется, болгары отличаются обостренным чувством исторической памяти, вне зависимости от превратностей времени выражают свою благодарность своим освободителям. Этот порядок не менялся в стране даже во время коммунистического режима, и сегодня Шипка по-прежнему остается синонимом свободы, независимости и суверенитета Болгарии", - подчеркнула Митрофанова.