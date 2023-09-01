Президент Буркина-Фасо встретился с российской делегацией во главе с замминистра обороны

Стороны обсудили вопросы, которые поднимались на встрече глав государств в ходе второго саммита Россия - Африка

ТАСС, 1 сентября. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре встретился 31 августа в Уагадугу с российской делегацией во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сообщает правительственное Буркинийское информационное агентство (БИА).

Стороны обсудили состояние и перспективы военно-технического сотрудничества. Они рассмотрели вопросы, поднятые в ходе встречи президентов Буркина-Фасо и РФ во время второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге в конце июля, отмечается в сообщении.

Глава российской делегации заверил Траоре в поддержке Россией властей переходного периода в Буркина-Фасо и народа страны во всех сферах развития, отмечает БИА.