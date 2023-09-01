Лихачев заявил об отсутствии прямых ударов ВСУ по Запорожской АЭС с ноября 2022 года

Этому поспособствовало участие миссии МАГАТЭ, отметил генеральный директор госкорпорации "Росатом"

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 сентября. /ТАСС/. Участие миссии МАГАТЭ поспособствовало отсутствию прямых ударов по Запорожской АЭС (ЗАЭС) с ноября 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналистам после открытого урока в рамках просветительского марафона, организованного Российским обществом "Знание".

"Мы очень благодарны миссии МАГАТЭ и вообще всемирному ядерному агентству за серьезное взаимодействие, за поддержку нашей работы в Запорожье. В том числе и благодаря их присутствию с ноября прошлого года прямых ударов по станции мы не фиксируем", - сказал Лихачев.

Обстановка в Энергодаре Запорожской области остается напряженной, украинские войска обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, отметил Лихачев.

"Ситуация в Энергодаре остается напряженной, есть прилеты [снарядов] по гражданской инфраструктуре, жилым домам, есть пострадавшие, к сожалению, и жертвы", - сказал он.