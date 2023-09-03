Медведев заявил, что Япония в преклонении перед США забыла о трагедии Хиросимы и Нагасаки

Военного смысла в американских ядерных ударах по японским городам в августе 1945 года не было, подчеркнул зампред Совбеза РФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Нынешние власти Японии в своем преклонении перед США предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Он подчеркнул, что военного смысла в американских ядерных ударах по японским городам в августе 1945 года не было.

"В своем преклонении перед Америкой они [власти Японии] давно забыли о трагедии сотен тысяч сограждан, которые заживо сгорели в ядерном пламени, были отравлены радиацией на многие поколения вперед", - сказал Медведев.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии.

От взрыва американской атомной бомбы 6 августа 1945 года в Хиросиме мгновенно погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, многие выжившие впоследствии умерли от лучевой болезни и других последствий бомбардировки. Общее число жертв атомного удара по Хиросиме, по последним данным, превысило 308 тыс. Нагасаки подвергся американской атомной бомбардировке 9 августа 1945 года. В момент взрыва погибли около 70 тыс. его жителей, город был стерт с лица земли. Число жертв этой трагедии превышает 175 тыс.

Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью". Президент США Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи в Хиросиме в мае этого года, извинений за атомные удары не принес.