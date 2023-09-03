Медведев назвал священным долгом дать отпор нацизму и вновь одержать победу

Зампред Совбеза РФ отметил, что россияне чувствуют неразрывную связь с героями, которые избавили мир от фашизма и открыли для народов многих стран путь к свободному развитию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия должна дать отпор тем, кто ведет человечество к глобальной катастрофе, и одержать победу, как и в 80 лет назад. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

"Уроки истории особенно важны сейчас. Вновь подняли голову те, кто хочет доминировать в мире, как и тогда в XX веке, кто готов привести человечество к глобальной катастрофе. Как и 80 лет назад, наш священный долг - дать им самый решительный отпор и одержать победу", - сказал зампред Совбеза.

Он отметил, что россияне чувствуют неразрывную связь с героями, которые избавили мир от фашизма и открыли для народов многих стран путь к свободному и созидательному развитию, к процветанию и благополучию.

Новую памятную дату - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны - установили в России в июне.