Формат участия президента пока не уточняется

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. График президента РФ Владимира Путина на предстоящей неделе будет очень насыщенным. В числе прочего он примет участие в едином дне голосования, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Российско-турецкие переговоры, как ранее сообщила пресс-служба Кремля, пройдут 4 сентября в Сочи. Затем, по информации программы "Москва. Кремль. Путин", российский лидер посетит один из регионов, где проведет совещание по его развитию. Кроме того, президент проведет заседание оргкомитета "Победа".

В конце недели Путин примет участие в едином дне голосования. Формат его участия пока не уточняется.