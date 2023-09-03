Володин обсудил с Андрейченко сближение законодательства в рамках Союзного государства

На встрече также обсудили реализацию 28 интеграционных союзных программ, определенных президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко

ПСКОВ, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко в воскресенье на рабочей встрече обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия в рамках Союзного государства.

На встрече также обсудили дальнейшую гармонизацию и сближение законодательства, реализацию 28 интеграционных союзных программ, определенных президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее в воскресенье Володин и Андрейченко посетили музей-усадьбу Михайловское, где Александр Пушкин создал более сотни своих произведений. Они возложили цветы к могиле поэта в Святогорской лавре.

Парламентское собрание проходит в приграничном регионе. Ранее депутаты Парламентского собрания встречались в Брянске и Витебске. Следующее заседание запланировано в Смоленске. Такой подход позволяет более эффективно выстроить коммуникации в рамках приграничного сотрудничества России и Белоруссии, ранее отмечал Володин.

Заседание Совета Парламентского собрания Белоруссии и России состоится 4 сентября. Ключевой вопрос повестки - правительственный час, в ходе которого планируется заслушать информацию министров труда и социальной защиты РФ и Белоруссии по вопросам создания единых социальных стандартов для граждан двух стран. Также в планах депутатов - обсудить подготовку проекта бюджета Союзного государства на будущий год.