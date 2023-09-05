Медведев заявил, что СВО должна дойти до победы над Киевом, устроившим геноцид в Донбассе

Зампред Совбеза России подчеркнул, что "хохломразь, которая виновна в убийстве мирных граждан Донбасса, ждет заслуженная кара за все, что она сделала"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Специальная военная операция должна идти до полного выполнения ее целей, чтобы наказать виновных в геноциде жителей Донбасса, продолжавшемся восемь лет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В Telegram-канале политик подчеркнул, что "хохломразь, которая виновна в убийстве мирных граждан Донбасса, ждет заслуженная кара за все, что она сделала". "Именно поэтому специальная военная операция должна идти до полного выполнения ее целей. До окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению", - написал Медведев.

Он напомнил, что Международная комиссия ООН по расследованию нарушений на Украине "не нашла достаточных доказательств того, что действия российских военных в стране должны быть квалифицированы как геноцид". "Если члены этой комиссии действительно хотят найти на Украине геноцид и военные преступления, то стоит прекратить вести себя как слепые кроты. И, как следует протерев свои зенки, просто посмотреть в нужном направлении. В сторону преступного киевского режима. Объективно оценить то, как беспощадно он топил в крови Донбасс восемь лет, пока Россия не начала специальную военную операцию", - указал замглавы СБ РФ.

Медведев процитировал Конвенцию ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, где сказано, что "под геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую". "Именно этим и занимался киевский режим с 2014 года вне зависимости от смены фамилий соучастников этого преступления в верхах", - подчеркнул политик.

Жертвы Донбасса

Также он обратился к данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которым, за годы вооруженного конфликта в Донбассе погибло свыше 3 тыс. мирных жителей. "Только в 2014 году на территориях, объявивших о своей независимости от преступного киевского режима, были убиты почти 2 тыс. человек, более 4 тыс. гражданских - ранены. Даже в относительно спокойные периоды счет жертв шел на десятки. Восемь лет мирное население Донбасса подвергалось массированным обстрелам, в результате которых гибли женщины, дети и старики", - написал Медведев.

"Умысел киевских негодяев на убийство жителей Донбасса и совершение военных преступлений очевиден", - заключил он, задавшись вопросом о том, "какие еще нужны доказательства этим лицемерам из комиссии". "Нужно окончательно потерять совесть, чтобы не видеть этого и пытаться найти свидетельства того, что геноцид якобы идет из России", - убежден замглавы СБ РФ.

Он отметил, что в упомянутой конвенции ООН также сказано, что лица, совершающие геноцид, подлежат справедливому наказанию. "И да будут они прокляты вне зависимости от правовой квалификации их действий. Пусть сгорят в аду!" - заключил Медведев.