Самолет министра иностранных дел России приземлился в международном аэропорту Сукарно-Хатта

ДЖАКАРТА, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Джакарту для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС). Самолет российского министра приземлился в международном аэропорту Сукарно-Хатта, передает корреспондент ТАСС.

Индонезийская сторона оказала министру радушный прием, встретила почетным караулом, а также национальными танцами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что в рамках программы пребывания в Джакарте глава российского внешнеполитического ведомства проведет серию встреч с региональными партнерами и представителями многосторонних объединений.

В список участников ВАС входят страны - члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также партнеры АСЕАН по диалогу - Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония. В этом году на мероприятия ВАС также приглашен Восточный Тимор как кандидат на вступление в АСЕАН. Руководящие функции на площадке Восточноазиатского саммита возложены на председателя ассоциации: в 2023 году - Индонезия, затем - Лаос.