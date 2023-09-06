Москалькова обратится в ООН и СЕ в связи с угрозой выселения из Латвии россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ считает необходимым обратить внимание на нарушение прав российских граждан

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о намерении обратиться к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович в связи с ситуацией в Латвии, где не сдавшим языковой экзамен российским соотечественникам грозит принудительное выдворение из страны.

"Считаю, что умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, грубым нарушением прав человека. Буду обращаться к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой обратить внимание на нарушение прав наших соотечественников, особенно пожилого возраста", - написала Москалькова в Telegram-канале.

В сентябре 2022 года Сейм Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязали граждан России - владельцев ПМЖ в прибалтийской республике до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы будут аннулированы.