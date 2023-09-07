Кабмин РФ обсудит развитие "Сколково" и поддержку переселенцев из новых регионов

На заседание также вынесли законопроект, ратифицирующий протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Абхазии о режиме торговли

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет очередное заседание правительства России.

На нем, в частности, будут обсуждаться поправки в закон "Об инновационном центре "Сколково". Они призваны улучшить условия для развития высокотехнологичных компаний в "Сколково" и повысить эффективность расходования бюджетных средств.

Помимо этого, правительство рассмотрит выделение средств регионам, принимающим у себя вынужденных переселенцев с Украины, новых территорий России и граничащих с ними.

На заседание также вынесен законопроект, ратифицирующий протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами РФ и Абхазии о режиме торговли. Ранее сторонами был подписан протокол, согласно которому к пропану, который вывозится из РФ в Абхазию, теперь не применяется вывозная таможенная пошлина. Документ временно применяется Москвой с 27 мая. Как поясняли в министерстве экономики Абхазии, решение позволит снизить стоимость этого газа в республике.

Кроме того, на заседании будут обсуждаться изменения в Регламент правительства РФ. Они касаются участия кабмина в деятельности парламента. Предлагается улучшить порядок, в соответствии с которыми органы исполнительной власти рассматривают запросы и обращения депутатов и сенаторов. Речь идет в том числе о рассмотрении законопроектов, поступивших на заключение или на официальный отзыв в правительство, а также о подготовке поправок к законопроектам.